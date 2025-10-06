 
Nike Run Defy 男子公路跑步鞋 - 黑/白色

Nike Run Defy

男子公路跑步鞋

黑/白色
幻影灰白/帆白/大学灰/海藻绿
加农绿/泡沫薄荷绿/山峰白/海藻绿

华夫格外底结合凹槽设计，缔造缓震效果和稳定性能。穿上 Nike Run Defy 男子公路跑步鞋，随心畅跑。泡绵中底搭配透气鞋面，结合强劲抓地力，助力驾驭不同跑程和配速。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HM9594-004

Nike Run Defy

网眼鞋面

网眼鞋面，带来出众透气性。

泡绵中底

泡绵中底，缔造柔软迈步体验。

凹槽设计

外底凹槽设计，在跑步时缔造出众缓震效果。

华夫格外底

华夫格外底采用柔韧耐穿材料制成，助你一路畅跑。

产品细节

  • 单鞋重量：约 281 克（男码 44 码）
