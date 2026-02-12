Nike Run Swift 3
女子公路跑步鞋
36% 折让
穿上 Nike Run Swift 3 女子公路跑步鞋，无论距离如何，皆可畅享出众支撑感受和心无旁骛的运动体验。鞋款设计兼具耐穿性和舒适感，除了助你完成短距离跑步之外，亦可轻松融入日常生活，让你在不断变化的节奏中自在前行。
- 显示颜色： 帆白/白色/泡沫粉/复古蓝灰
- 款式： FN3448-141
舒适感受
泡绵缓震配置，塑就柔软足底感受。厚实泡绵，塑就非凡舒适的迈步体验。
稳固贴合
Flywire 飞线设计，可在收紧鞋带时塑就出众支撑效果。
其他细节
- 鞋头区域采用网眼布，塑就出众透气性
- 橡胶外底融入凹槽设计，赋予双足自然流畅的运动体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
