 
Nike Run Swift 3 女子公路跑步鞋 - 粉白/帆白/笔尖灰黑色/白色

女子公路跑步鞋

  • 显示颜色： 粉白/帆白/笔尖灰黑色/白色
  • 款式： DR2698-111

穿上 Nike Run Swift 3 女子公路跑步鞋，无论距离如何，皆可畅享出众支撑感受和心无旁骛的运动体验。鞋款采用匠心设计，集有力支撑力、耐穿体验和舒适脚感于一身，助你轻松畅跑。在短距离跑步之外，亦能融入日常生活，让你在不断变化的节奏中自在前行。

出色缓震

泡绵缓震配置，塑就柔软足底感受。厚实泡绵，塑就非凡舒适的迈步体验。

稳固贴合

Flywire 飞线帮助稳固双足，系紧鞋带即可提供有力支撑，助你保持稳定。

产品细节

  • 后跟覆面带来出众稳定性
  • 网眼布设计打造出众透气性
  • 耐穿橡胶外底融入弯曲凹槽设计，柔韧灵活
  • 显示颜色： 粉白/帆白/笔尖灰黑色/白色
  • 款式： DR2698-111

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。