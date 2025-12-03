Nike Running Division
圣诞系列男子拒水跑步夹克
¥1,099
Nike Running Division 圣诞系列男子拒水跑步夹克为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用耐穿拒水梭织面料，点缀反光设计元素，伴随你的跑步征途，助力从容应对多变天气。右侧口袋内置媒体播放器存放袋，方便收纳小物品。经典版型巧搭可调节风帽和下摆，营造出众包覆效果，助你自信炸街。
- 显示颜色： 洞穴石色
- 款式： IM9662-289
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 不易撕裂网格梭织面料，轻盈耐穿
- 下摆配有松紧抽绳，可供轻松调节
- 风帽搭配抽绳，可供自主调节贴合感
- 拉链口袋，提供安全的储物空间
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 后领内置挂环设计
- 100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
