 
Nike Running Division 圣诞系列男子拒水跑步夹克 - 洞穴石色

Nike Running Division

圣诞系列男子拒水跑步夹克

¥1,099
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Running Division 圣诞系列男子拒水跑步夹克为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用耐穿拒水梭织面料，点缀反光设计元素，伴随你的跑步征途，助力从容应对多变天气。右侧口袋内置媒体播放器存放袋，方便收纳小物品。经典版型巧搭可调节风帽和下摆，营造出众包覆效果，助你自信炸街。


  • 显示颜色： 洞穴石色
  • 款式： IM9662-289

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 不易撕裂网格梭织面料，轻盈耐穿
  • 下摆配有松紧抽绳，可供轻松调节
  • 风帽搭配抽绳，可供自主调节贴合感
  • 拉链口袋，提供安全的储物空间

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 后领内置挂环设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 洞穴石色
  • 款式： IM9662-289

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。