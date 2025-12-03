Nike Running Lightweight

¥99 ¥119 16% 折让

Nike Running Lightweight Micro Crew 速干运动短袜（1 双）为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用革新导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。

干爽舒适 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。 稳固贴合，舒适体验 不对称足弓支撑设计，妥帖包覆足弓。圆形分段后跟，带来稳固非凡的贴合感。 自信迈步 关键区域匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。 后跟和足尖采用加厚设计，缔造舒适缓震体验。