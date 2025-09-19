Nike Running Midweight
Micro Crew 速干运动短袜（1 双）
Nike 新款跑步袜重磅登场。 Nike Running Midweight Micro Crew 速干运动短袜（1 双）采用导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。 令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。
- 显示颜色： 白色/荧光黄/黑
- 款式： HV6935-100
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
稳固贴合，舒适体验
不对称足弓支撑设计，妥帖包覆足弓。 后跟稳定设计，带来舒适贴合感。
自信迈步
关键区域采用匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。 后跟和足尖采用加厚设计，缔造缓震体验。
创新高度
全新“Micro Crew”版型基于传统短袜高度，采用略微加高的袜筒设计。
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
