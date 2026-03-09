穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星大童篮球鞋，在球场上尽显时尚风范。该鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让你自如畅动，发挥出众表现。抓地力强的外底助你在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。这是为球员而生的比赛战靴——那个人，就是你。

显示颜色： 黑/亮紫罗兰/荷兰橙/金属银

款式： IH2308-003