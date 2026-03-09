Nike S.T.Dynamite
耐克小火星大童篮球鞋
¥399
穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星大童篮球鞋，在球场上尽显时尚风范。该鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让你自如畅动，发挥出众表现。抓地力强的外底助你在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。这是为球员而生的比赛战靴——那个人，就是你。
- 显示颜色： 黑/亮紫罗兰/荷兰橙/金属银
- 款式： IH2308-003
Nike S.T.Dynamite
¥399
穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星大童篮球鞋，在球场上尽显时尚风范。该鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让你自如畅动，发挥出众表现。抓地力强的外底助你在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。这是为球员而生的比赛战靴——那个人，就是你。
其他细节
- 外底融入人字形底纹，可驾驭多种地面
- 后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/亮紫罗兰/荷兰橙/金属银
- 款式： IH2308-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。