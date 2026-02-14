 
Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童篮球鞋 - 粉白/热情红/荷兰橙/黑

¥369
粉白/热情红/荷兰橙/黑
白色/山峰白/白金色/黑
黑/狼灰/烟灰/金属色
草皮橙/水晶蓝/氢蓝/深藏青
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童篮球鞋，在球场上尽显时尚风范。 该鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让你自如畅动。抓地力强的鞋底助孩子在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。这是为球员打造的比赛战靴——那个小篮球运动员就是你。


  • 显示颜色： 粉白/热情红/荷兰橙/黑
  • 款式： IH2307-100

Nike S.T.Dynamite

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
  • 后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 弹性鞋带
