穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童篮球鞋，在球场上尽显时尚风范。 该鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让你自如畅动。抓地力强的鞋底助孩子在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。这是为球员打造的比赛战靴——那个小篮球运动员就是你。

显示颜色： 粉白/热情红/荷兰橙/黑

款式： IH2307-100