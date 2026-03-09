Nike S.T.Dynamite
耐克小火星幼童运动鞋
Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童运动鞋助力小宝贝自信出击，耀动全场。低帮版型结合匠心设计，塑就自如运动体验，助小宝贝轻松驾驭多种球风，灵活驰骋球场。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带易于操作，便于小脚丫轻松穿脱，抓地力出色的外底有助于小宝贝在球场上保持控制。
- 显示颜色： 白色/浅蓟紫/雾橙/金属银
- 款式： IR7582-105
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
- 后跟提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
