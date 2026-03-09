 
Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童运动鞋 - 白色/浅蓟紫/雾橙/金属银

Nike S.T.Dynamite

耐克小火星幼童运动鞋

¥399

Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童运动鞋助力小宝贝自信出击，耀动全场。低帮版型结合匠心设计，塑就自如运动体验，助小宝贝轻松驾驭多种球风，灵活驰骋球场。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带易于操作，便于小脚丫轻松穿脱，抓地力出色的外底有助于小宝贝在球场上保持控制。


  • 显示颜色： 白色/浅蓟紫/雾橙/金属银
  • 款式： IR7582-105

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
  • 后跟提拉设计，便于穿脱

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 弹性鞋带
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
