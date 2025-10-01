Nike S.T. Flare EP
耐克气焰男/女篮球鞋
¥899
穿上 Nike S.T. Flare EP 耐克气焰男/女篮球鞋， 准备制胜出击。 该鞋款专为户外比赛匠心打造，经久耐穿且透气出众，助你制霸球场。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 珍珠灰/典雅托帕石色/柔黄/亮深红
- 款式： IM6681-067
疾速表现
前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。
顺畅迈步
足底融入匠心泡绵，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力； 外底强韧橡胶材料向上延伸，可有助应对泡绵磨损。
急起急停，轻松自如
匠心人字形底纹从后跟延伸至鞋头，铸就强劲抓地表现，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。
产品细节
- 透气网眼设计
- 金属鞋眼
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
