Sabrina
萨布丽娜女子加绒篮球连帽衫
10% 折让
无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜女子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，缔造温暖舒适感受。在你运动时，抽绳不会妨碍运动表现。将抽绳塞在梭织贴片后面，即可畅享自如无拘的运动体验。
- 显示颜色： 星尘红/椰奶色/椰奶色/石膏色
- 款式： FJ4450-618
Sabrina
其他细节
- 罗纹袖口和下摆，在运动时有助稳固衣身
- 加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形袋鼠式口袋可存放基本物品，亦可暖手
产品细节
- 风帽采用棉质针织里料
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
