Sabrina 3

¥769

在俄勒冈大学的名人堂里，萨布丽娜脱颖而出。当然，Sabrina 3 萨布丽娜大童篮球鞋也是热门鞋款之一。黄绿配色，展现俄勒冈大学的强大力量；羽翼纹路的耐克勾标志和中底前足的匠心图案，向助力萨布丽娜成为全球超级明星的母校致敬。

稳固贴合 鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出众贴合感。

其他细节 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向