Sabrina 3 EP

¥839 ¥949 11% 折让

追求非凡的萨布丽娜·约内斯库需要一双能满足其职业精神和必胜信念的篮球鞋。那就是 Sabrina 3 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋。该鞋款采用轻盈稳固鞋面搭配绳线设计，塑就出色支撑力，助她自信变向、滑步并施展后撤步。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。配色 302 为全明星系列产品。

稳固贴合 鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出众贴合感。 全力以赴 前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 干爽体验 Cushlon 3.0 泡棉中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。结实泡棉包覆中底，缔造出众稳定性。匠心外底打造出众抓地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向。