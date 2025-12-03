Sabrina 3 EP

¥779 ¥949 18% 折让

追求非凡的萨布丽娜·约内斯库需要一双能满足其职业精神和必胜信念的篮球鞋。Sabrina 3 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋采用轻盈稳固鞋面结合绳线设计，塑就出色支撑力，挺她自信变向、滑步并施展后撤步。此鞋款设计致敬她如流星般璀璨的崛起之路，灵感源自她家乡常见的壮丽日出景象。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

设计揭秘

如同湾区破晓的朝阳，萨布丽娜的崛起之势不可阻挡。从打破大学纪录的新星，到初入职业便惊艳四方的悍将，再到问鼎世界之巅的冠军——她的传奇仍在续写。作为女子篮坛的先锋，萨布丽娜始终致力于以积极影响力成为照亮下一代前路的明灯。

稳固贴合

鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。 绳线和褶皱包覆中足，缔造出色贴合感。

全力以赴

前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。

干爽体验

Cushlon 3.0 泡绵中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。 硬质泡绵包覆中底，缔造出众稳定性。 贴地外底助力萨布丽娜实现快速切入，通过运球突破制造防守空档。

耐穿外底

多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力， 让你无论是否持球皆可快速转向。