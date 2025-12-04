Sabrina 3 "Gamer" EP

¥849 ¥949 10% 折让

追求非凡的萨布丽娜·约内斯库需要一双能满足其职业精神和必胜信念的篮球鞋。Sabrina 3 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋采用轻盈稳固鞋面结合绳线设计，塑就出色支撑力，助她自信变向、滑步并施展后撤步。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

稳固贴合 鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出色贴合感。 全力以赴 前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 干爽体验 Cushlon 3.0 泡绵中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。硬质泡绵包覆中底，缔造出众稳定性。贴地外底助力萨布丽娜实现快速切入，通过运球突破制造防守空档。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向。