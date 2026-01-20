Sabrina 3 SE "What The"
萨布丽娜大童篮球鞋
¥799
萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 SE "What The" 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步并施展后撤步。这款设计旨在向 Sabrina 致敬，她在压力下仍能保持冷静，以其传奇的制胜球让观众为之惊叹。
- 显示颜色： 伊格鲁蓝/水晶蓝/浅原子粉/火山岩红
- 款式： IR3208-300
稳固贴合
中足采用褶皱设计搭配绳线，缔造稳固包覆感受。
全力以赴
匠心外底打造出众贴地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。
干爽体验
柔软泡绵中底，塑就回弹出众的脚感，助你保持活力。
耐穿外底
多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你无论是否持球皆可快速转向。
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
