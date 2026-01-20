Sabrina 3 SE "What The"

¥799

萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 SE "What The" 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步并施展后撤步。这款设计旨在向 Sabrina 致敬，她在压力下仍能保持冷静，以其传奇的制胜球让观众为之惊叹。

稳固贴合 中足采用褶皱设计搭配绳线，缔造稳固包覆感受。 全力以赴 匠心外底打造出众贴地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。 干爽体验 柔软泡绵中底，塑就回弹出众的脚感，助你保持活力。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你无论是否持球皆可快速转向。