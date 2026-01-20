 
Sabrina 3 SE "What The" 萨布丽娜大童篮球鞋  - 伊格鲁蓝/水晶蓝/浅原子粉/火山岩红

Sabrina 3 SE "What The"

萨布丽娜大童篮球鞋

¥799

萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 SE "What The" 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步并施展后撤步。这款设计旨在向 Sabrina 致敬，她在压力下仍能保持冷静，以其传奇的制胜球让观众为之惊叹。


  • 显示颜色： 伊格鲁蓝/水晶蓝/浅原子粉/火山岩红
  • 款式： IR3208-300

Sabrina 3 SE "What The"

¥799

萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 SE "What The" 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步并施展后撤步。这款设计旨在向 Sabrina 致敬，她在压力下仍能保持冷静，以其传奇的制胜球让观众为之惊叹。

稳固贴合

中足采用褶皱设计搭配绳线，缔造稳固包覆感受。

全力以赴

匠心外底打造出众贴地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。

干爽体验

柔软泡绵中底，塑就回弹出众的脚感，助你保持活力。

耐穿外底

多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你无论是否持球皆可快速转向。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 伊格鲁蓝/水晶蓝/浅原子粉/火山岩红
  • 款式： IR3208-300

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。