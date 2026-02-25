Sabrina 3 "Warning Label" EP

¥1,049

警告：这款 Sabrina 3 "Warning Label" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋充满威胁。萨布丽娜标志性的薄荷绿色调令人惊叹，也令人羡慕。它能在球场上制造非凡的视觉效果，助力你不懈追求命中得分。当然，轻盈稳固鞋面搭配绳线设计，塑就出色支撑力，让她能够自信地变向、滑步和后撤。对面的防守队员们，当心了。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

稳固贴合 绳线穿过鞋面的轻盈材料，为其带来出色耐穿性，打造稳固效果。它包覆中足，缔造非凡贴合感。 全力以赴 前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 干爽体验 Cushlon 3.0 泡棉中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力；结实泡棉包覆中底，缔造出众稳定性。匠心外底打造出众抓地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向。