Sabrina
Dri-FIT 萨布丽娜女子速干双面穿篮球短裤
25% 折让
萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina Dri-FIT 萨布丽娜女子速干双面穿篮球短裤一面采用透气网眼布，另一面则采用针织提花面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持舒适。
- 显示颜色： 黑/白色/黑/黑
- 款式： IF3351-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 双向抽绳可系于内侧或外侧
- 右侧接缝饰有“ANYONE，ANYWHERE”梭织标签，为萨布丽娜及其粉丝赋能，寓意人人皆能成就非凡
产品细节
- 光泽感印花标志
- 侧边开衩
- 梭织标签
- 针织一面设有侧边口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
