Sabrina
Dri-FIT 萨布丽娜女子速干宽松全长拉链开襟篮球连帽衫
18% 折让
萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina Dri-FIT 萨布丽娜女子速干宽松全长拉链开襟篮球连帽衫采用优质弹性面料，柔软舒适且顺滑利落，助力无拘畅动。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IH3917-011
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 右侧接缝饰有“ANYONE，ANYWHERE”梭织标签，为萨布丽娜和粉丝赋能，寓意人人皆能成就非凡
产品细节
- 胸部饰有光泽感印花标志
- 风帽搭配抽绳
- 侧边开衩设计
- 93% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
