Sabrina
Dri-FIT 萨布丽娜女子速干宽松篮球长裤
14% 折让
萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina Dri-FIT 萨布丽娜女子速干宽松篮球长裤采用优质面料，柔软舒适且顺滑利落，弹性适中，助力无拘畅动。
- 显示颜色： 浅土褐/水洗珊瑚红/帆白
- 款式： IH3920-104
Sabrina
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 后身右侧拉链口袋，便于安全存放随身物品
- 右侧接缝饰有“ANYONE，ANYWHERE”梭织标签，为萨布丽娜及其粉丝赋能，寓意人人皆能成就非凡
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 左侧大腿饰有光泽感印花标志
- 93% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
