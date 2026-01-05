 
Nike Savaleos 举重运动鞋 - 白色/铁灰/激光橙/黑

Nike Savaleos

举重运动鞋

10% 折让

Nike Savaleos 举重运动鞋采用固定带，将双足锁定于平坦宽版鞋底，可在高强度举重训练时提供出色稳固脚感。硬质中底搭配后跟抬高设计，实现从地面向上的出众动力传递，为爆发式运动提供有力支撑。


  • 显示颜色： 白色/铁灰/激光橙/黑
  • 款式： CV5708-100

Nike Savaleos

10% 折让

结实耐穿，稳固强韧

Nike Savaleos 举重运动鞋采用固定带，将双足锁定于平坦宽版鞋底，可在高强度举重训练时提供出色稳固脚感。硬质中底搭配后跟抬高设计，实现从地面向上的出众动力传递，为爆发式运动提供有力支撑。

稳定性能

平坦宽版鞋底，重压之下仍能提供稳定基础。硬质结构设计，为爆发式运动提供有力支撑。

支撑表现

魔术贴粘扣式固定带锁定双足，在高强度举重训练中助你保持稳固。

平衡灵活

后跟抬高设计助你在举重训练中稳定双足，在健身房无重量练习时增加灵活性。

其他细节

后跟加垫设计，提供舒适包覆体验

产品细节

  • 加衬鞋舌和鞋口
  • 鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 白色/铁灰/激光橙/黑
  • 款式： CV5708-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。