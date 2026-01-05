Nike Savaleos
举重运动鞋
Nike Savaleos 举重运动鞋采用固定带，将双足锁定于平坦宽版鞋底，可在高强度举重训练时提供出色稳固脚感。硬质中底搭配后跟抬高设计，实现从地面向上的出众动力传递，为爆发式运动提供有力支撑。
- 显示颜色： 白色/铁灰/激光橙/黑
- 款式： CV5708-100
Nike Savaleos
结实耐穿，稳固强韧
稳定性能
平坦宽版鞋底，重压之下仍能提供稳定基础。硬质结构设计，为爆发式运动提供有力支撑。
支撑表现
魔术贴粘扣式固定带锁定双足，在高强度举重训练中助你保持稳固。
平衡灵活
后跟抬高设计助你在举重训练中稳定双足，在健身房无重量练习时增加灵活性。
其他细节
后跟加垫设计，提供舒适包覆体验
产品细节
- 加衬鞋舌和鞋口
- 鞋舌采用提拉设计
