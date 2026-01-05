Nike Savaleos 举重运动鞋采用固定带，将双足锁定于平坦宽版鞋底，可在高强度举重训练时提供出色稳固脚感。硬质中底搭配后跟抬高设计，实现从地面向上的出众动力传递，为爆发式运动提供有力支撑。

后跟抬高设计助你在举重训练中稳定双足，在健身房无重量练习时增加灵活性。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

