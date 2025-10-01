Nike SB
男子加绒滑板套头连帽衫
¥649
Nike SB 男子加绒滑板套头连帽衫采用厚实加绒针织面料结合宽松版型，呈现垂坠效果，塑就无拘运动体验。 袋鼠式口袋内置小口袋，提供额外收纳空间。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0250-010
Nike SB
¥649
Nike SB 男子加绒滑板套头连帽衫采用厚实加绒针织面料结合宽松版型，呈现垂坠效果，塑就无拘运动体验。 袋鼠式口袋内置小口袋，提供额外收纳空间。
其他细节
- 落肩设计结合胸部和衣身宽松剪裁，塑就自如运动体验
- 正面饰有刺绣图案，增添出众质感
产品细节
- 面料/连帽里料：82% 棉/18% 聚酯纤维
- 罗纹袖口和下摆
- 左袖口绣有 NIKE SB 标志
- 宽松版型
- 编织抽绳
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0250-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。