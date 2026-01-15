Nike SB
男子宽松牛仔滑板长裤
¥799
Nike SB 男子宽松牛仔滑板长裤采用结实耐穿的牛仔布面料，专为滑板运动匠心打造。采用宽松版型，缔造自如运动体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB2993-010
其他细节
- 牛仔布面料采用独特染色工艺进行染色，缔造时尚外观
- 腰部采用内置抽绳和腰带环设计，供你打造理想贴合度
产品细节
- 后腰右侧饰有 NIKE SB 贾克龙 (Jacron) 标签
- 纽扣拉链门襟设计
- 100% 棉
- 可机洗
