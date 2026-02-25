 
Nike SB 男子宽松牛仔滑板长裤 - 黑

Nike SB

男子宽松牛仔滑板长裤

10% 折让

Nike SB 男子宽松牛仔滑板长裤采用结实耐穿的牛仔布面料，专为滑板运动匠心打造。采用宽松版型，缔造自如运动体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： IB2993-010

Nike SB

10% 折让

Nike SB 男子宽松牛仔滑板长裤采用结实耐穿的牛仔布面料，专为滑板运动匠心打造。采用宽松版型，缔造自如运动体验。

其他细节

  • 牛仔布面料采用独特染色工艺进行染色，缔造时尚外观
  • 腰部采用内置抽绳和腰带环设计，供你打造理想贴合度

产品细节

  • 后腰右侧饰有 NIKE SB 贾克龙 (Jacron) 标签
  • 纽扣拉链门襟设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB2993-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。