Nike SB 男子牛仔滑板长裤采用经久耐穿的牛仔布，专为滑板运动匠心打造。臀部、大腿和脚踝采用宽松版型，缔造自如运动体验。内置抽绳和腰带环设计，供你打造理想贴合度。


  • 显示颜色： 法国蓝
  • 款式： II7364-487

产品细节

  • 100% 棉
  • 宽松版型
  • 纽扣拉链门襟设计
  • 腰部设有内置抽绳
  • 五个口袋
  • 可机洗
