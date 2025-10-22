Nike SB
男/女无袖上衣
Nike SB 男/女无袖上衣柔软挺括，堪称理想叠搭之选。厚实针织面料饰有针织蛇图案，由多色纱线制成。
- 显示颜色： 天体金/浅英国褐/巴洛克棕
- 款式： FV7392-202
其他细节
- 鸡心领、罗纹下摆和无袖款式，塑就精致外观
- 衣身采用休闲剪裁，便于叠搭
产品细节
- 大身整体成分：59% 聚酯纤维/20% 腈纶/12% 粘纤/5% 羊毛/2% 氨纶/2% 锦纶
- 手洗
