 
Nike SB 男/女灯芯绒滑板长裤 - 浅英国褐/军械深海蓝

Nike SB

男/女灯芯绒滑板长裤

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike SB 男/女灯芯绒滑板长裤采用宽松版型，搭配厚实灯芯绒面料和柔软针织里料。弹性腰部搭配前开口抽绳，打造理想贴合感。


  • 显示颜色： 浅英国褐/军械深海蓝
  • 款式： FV7396-281

Nike SB 男/女灯芯绒滑板长裤采用宽松版型，搭配厚实灯芯绒面料和柔软针织里料。弹性腰部搭配前开口抽绳，打造理想贴合感。

其他细节

  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造专属贴合感
  • 弹性裤脚设计，塑就利落外观

产品细节

  • 面料：100% 棉。里料：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅英国褐/军械深海蓝
  • 款式： FV7396-281

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。