Nike SB
男/女灯芯绒滑板长裤
¥699
Nike SB 男/女灯芯绒滑板长裤采用宽松版型，搭配厚实灯芯绒面料和柔软针织里料。弹性腰部搭配前开口抽绳，打造理想贴合感。
- 显示颜色： 浅英国褐/军械深海蓝
- 款式： FV7396-281
其他细节
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造专属贴合感
- 弹性裤脚设计，塑就利落外观
产品细节
- 面料：100% 棉。里料：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅英国褐/军械深海蓝
- 款式： FV7396-281
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
