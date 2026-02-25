脚尖翻板，再来一招板尾滑行；或是强势助攻，而后上演惊人暴扣。Nike SB 与 Jordan 强强联手，让滑板和篮球碰撞出不一样的火花。此次 Nike SB 和 Jordan 再度携手，为 AJ4 的设计注入新意，穿上 Nike SB x Air Jordan 4 男子运动鞋助你肆意炫技。解构重塑鞋面，舒适耐穿：融入柔软灵活的塑料细节，营造柔软脚感，令你忘却时间，尽情畅动；后跟搭载缓震配置，助你完成高难度挑战，创下出色纪录。采用流线型设计，缔造出众脚感。即刻上脚，演绎不羁型格。

显示颜色： 山峰白/深海蓝/浅灰/白色

款式： DR5415-100