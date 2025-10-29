 
Nike SB x Eric Koston 男子宽松牛仔滑板长裤 - 黑

Nike SB x Eric Koston

男子宽松牛仔滑板长裤

¥849
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike SB x Eric Koston 男子宽松牛仔滑板长裤采用结实耐穿的牛仔布面料，专为滑板运动匠心打造。 宽松版型设计，缔造自如运动体验。 腰部搭配内置抽绳和腰带环，供你打造理想贴合度。 正面右侧零钱袋处 Koston 标志与背面左侧口袋接缝处的反光字标标签及右侧口袋的耐克勾贴片相映成趣，不经意间提升造型格调。


  显示颜色：
  款式： HV0263-010

产品细节

  • 宽松版型
  • 反光字标梭织标签
  • 纽扣拉链门襟设计
  • 内置抽绳
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV0263-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。