 
Nike SB x Eric Koston 男子滑板法兰绒上衣 - 暗烟灰/荧光黄

Nike SB x Eric Koston

男子滑板法兰绒上衣

20% 折让
暗烟灰/荧光黄
帆白/浅骨色

要说理想选择，非这件 Nike SB x Eric Koston 男子滑板法兰绒上衣莫属。 法兰绒面料结合宽松剪裁，塑就自如运动体验和休闲舒适感受。 左胸口袋上方的反光标志贴片与后摆的反光丝网印制耐克勾标志，悄然提升设计格调。 为你的下一次黄昏滑板时光注入一抹醒目风范。


  • 显示颜色： 暗烟灰/荧光黄
  • 款式： HV0257-070

Nike SB x Eric Koston

20% 折让

要说理想选择，非这件 Nike SB x Eric Koston 男子滑板法兰绒上衣莫属。 法兰绒面料结合宽松剪裁，塑就自如运动体验和休闲舒适感受。 左胸口袋上方的反光标志贴片与后摆的反光丝网印制耐克勾标志，悄然提升设计格调。 为你的下一次黄昏滑板时光注入一抹醒目风范。

产品细节

  • 宽松版型
  • 右侧接缝处饰有反光字标梭织标签
  • 65% 聚酯纤维/35% 粘纤
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 暗烟灰/荧光黄
  • 款式： HV0257-070

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。