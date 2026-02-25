 
Nike SB Air Max 95 男子滑板鞋 - 山峰白/尘光子色/冷灰/仙人掌花红

Nike SB Air Max 95

男子滑板鞋

10% 折让

元年款 Air Max 95 从人体构造汲取灵感，打造出别致的波浪形分层设计。 此款 Nike SB Air Max 95 男子滑板鞋将混合材料与可视 Air Max 缓震配置巧妙结合，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 山峰白/尘光子色/冷灰/仙人掌花红
  • 款式： HF7545-100

其他细节

  • 鞋款设计灵感源自人体构造：中底对应脊柱，鞋面分层设计代表肌肉，鞋带系统则对应肋骨
  • 皮革与织物混搭鞋面，塑就分层外观，经久耐穿
  • 可视 Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震脚感
  • 外底融入弯曲凹槽设计，带来无拘运动体验

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Air Max 95

Air Max 95 开创了 Nike 鞋款前足 Air Max 缓震配置的先河， 分层式外观、凹槽设计均是其经典标配。 此款运动鞋惊艳亮相，让你彰显新潮风范。

