 
Nike SB Air Trainer 1 男/女滑板鞋 - 石灰色/土褐/灰桃红/石英粉

Nike SB Air Trainer 1

男/女滑板鞋

10% 折让

Nike SB Air Trainer 1 男/女滑板鞋的设计灵感源自 1987 元年款训练鞋，可轻松驾驭多种场合，任你在郊区和市中心之间自由穿行。中足固定带和中底侧面层次感设计等细节彰显复古魅力，皮革鞋面打造满满吸睛效果。此外，Nike Air 缓震配置可为你在户外活动中提供舒适脚感。


  • 显示颜色： 石灰色/土褐/灰桃红/石英粉
  • 款式： IF0501-200

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Air 缓震配置起初专为提升运动表现而打造，塑就非凡舒适脚感
  • 中足固定带打造个性化贴合感受，中帮鞋口提供支撑力
  • 鞋头和侧边融入打孔设计，塑就出众透气性
  • 橡胶外底，缔造出色抓地力与耐穿性

产品细节

Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

