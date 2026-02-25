Nike SB Air Trainer 1 男/女滑板鞋的设计灵感源自 1987 元年款训练鞋，可轻松驾驭多种场合，任你在郊区和市中心之间自由穿行。中足固定带和中底侧面层次感设计等细节彰显复古魅力，皮革鞋面打造满满吸睛效果。此外，Nike Air 缓震配置可为你在户外活动中提供舒适脚感。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

