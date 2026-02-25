Nike SB Air Trainer 1
男/女滑板鞋
10% 折让
Nike SB Air Trainer 1 男/女滑板鞋的设计灵感源自 1987 元年款训练鞋，可轻松驾驭多种场合，任你在郊区和市中心之间自由穿行。中足固定带和中底侧面层次感设计等细节彰显复古魅力，皮革鞋面打造满满吸睛效果。此外，Nike Air 缓震配置可为你在户外活动中提供舒适脚感。
- 显示颜色： 石灰色/土褐/灰桃红/石英粉
- 款式： IF0501-200
Nike SB Air Trainer 1
10% 折让
Nike SB Air Trainer 1 男/女滑板鞋的设计灵感源自 1987 元年款训练鞋，可轻松驾驭多种场合，任你在郊区和市中心之间自由穿行。中足固定带和中底侧面层次感设计等细节彰显复古魅力，皮革鞋面打造满满吸睛效果。此外，Nike Air 缓震配置可为你在户外活动中提供舒适脚感。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置起初专为提升运动表现而打造，塑就非凡舒适脚感
- 中足固定带打造个性化贴合感受，中帮鞋口提供支撑力
- 鞋头和侧边融入打孔设计，塑就出众透气性
- 橡胶外底，缔造出色抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 石灰色/土褐/灰桃红/石英粉
- 款式： IF0501-200
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。