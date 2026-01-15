 
Nike SB Club 软顶滑板运动帽 - 牛仔蓝绿/黑/发光黄

Nike SB Club

软顶滑板运动帽

¥199
牛仔蓝绿/黑/发光黄
泥煤苔黄/浅巧克力色/浅巧克力色

Nike SB Club 软顶滑板运动帽采用柔软棉质面料搭配六片式拼接设计，彰显简约格调。可调节背面固定带和弧形帽檐，可供随心打造个性型格。


  • 显示颜色： 牛仔蓝绿/黑/发光黄
  • 款式： HF7278-464

Nike SB Club 软顶滑板运动帽采用柔软棉质面料搭配六片式拼接设计，彰显简约格调。可调节背面固定带和弧形帽檐，可供随心打造个性型格。

其他细节

  • Club 运动帽采用软顶设计，日常百搭
  • 棉质面料，触感柔软
  • 背面可调式固定带搭配夹扣设计，打造专属贴合感

产品细节

  • 软顶设计
  • 刺绣孔眼
  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
