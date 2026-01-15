Nike SB Club
软顶滑板运动帽
¥199
Nike SB Club 软顶滑板运动帽采用柔软棉质面料搭配六片式拼接设计，彰显简约格调。可调节背面固定带和弧形帽檐，可供随心打造个性型格。
- 显示颜色： 牛仔蓝绿/黑/发光黄
- 款式： HF7278-464
Nike SB Club
¥199
Nike SB Club 软顶滑板运动帽采用柔软棉质面料搭配六片式拼接设计，彰显简约格调。可调节背面固定带和弧形帽檐，可供随心打造个性型格。
其他细节
- Club 运动帽采用软顶设计，日常百搭
- 棉质面料，触感柔软
- 背面可调式固定带搭配夹扣设计，打造专属贴合感
产品细节
- 软顶设计
- 刺绣孔眼
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 牛仔蓝绿/黑/发光黄
- 款式： HF7278-464
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。