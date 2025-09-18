 
Nike SB Dri-FIT 男子速干梭织短袖保龄球衬衫 - 黑/白色/白色

Nike SB

Dri-FIT 男子速干梭织短袖保龄球衬衫

30% 折让

Nike SB Dri-FIT 男子速干梭织短袖保龄球衬衫采用 Dri-FIT 面料，手感顺滑，彰显复古风范。 超宽松版型，令你畅动自如。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HJ2959-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 超宽松版型，营造充裕活动空间

产品细节

  • 梭织运动员标签饰有“ENGINEERED TO THE NOT SO EXACT SPECIFICATIONS OF NIKE SKATEBOARDING”（未精准按照 Nike 滑板系列规格打造）
  • 正面纽扣开合
  • 刺绣 nike skateboarding 字样
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。