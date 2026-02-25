Nike SB Dunk Low Pro Premium

¥719 ¥899 20% 折让

他会在你睡觉时看见你……他知道你什么时候需要新鞋。长着两只尖角的小精灵克兰普斯正在路上，这次他把 Nike SB Dunk Low Pro Premium 男/女滑板鞋“装进了粗麻布袋里”。裂纹效果的暗烟灰色皮革，宛如知晓将被塞进圣诞袜的煤块，而明亮的橙色底色元素则让你的造型如同余烬般炽热。有时候，调皮一点也无妨。

其他细节 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味

泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果

橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节 加垫鞋口

显示颜色： 暗烟灰/黑/浅黄褐/篝火橙

款式： HV1668-001