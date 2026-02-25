Nike SB Dunk Low Pro Premium
男/女滑板鞋
20% 折让
他会在你睡觉时看见你……他知道你什么时候需要新鞋。长着两只尖角的小精灵克兰普斯正在路上，这次他把 Nike SB Dunk Low Pro Premium 男/女滑板鞋“装进了粗麻布袋里”。裂纹效果的暗烟灰色皮革，宛如知晓将被塞进圣诞袜的煤块，而明亮的橙色底色元素则让你的造型如同余烬般炽热。有时候，调皮一点也无妨。
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/浅黄褐/篝火橙
- 款式： HV1668-001
Nike SB Dunk Low Pro Premium
其他细节
- 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 加垫鞋口
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓地力强劲的外底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
