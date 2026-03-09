 
Nike SB Force 58 滑板鞋 - 奶白 II/橡皮浅褐/幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红

Nike SB Force 58

滑板鞋

奶白 II/橡皮浅褐/幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红
穿上这款革新力作，耀动街头。 Nike SB Force 58 滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性。采用帆布和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。


  • 显示颜色： 奶白 II/橡皮浅褐/幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： DV5477-203

其他细节

  • 鞋款采用织物与皮革组合材料，兼具出色透气性与耐穿性
  • 鞋头打孔设计，巧搭耐克勾标志，致敬传统篮球风范
  • 橡胶鞋底采用包边设计，塑就出众耐穿性
  • 鞋底饰有 Tri-star 纹路，带来出众抓地力和非凡触板感
  • 鞋舌侧边融入板带设计，有助妥帖包裹双足

产品细节

