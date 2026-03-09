Nike SB Force 58
滑板鞋
23% 折让
穿上这款革新力作，耀动街头。 Nike SB Force 58 滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性。采用帆布和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。
- 显示颜色： 奶白 II/橡皮浅褐/幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： DV5477-203
其他细节
- 鞋款采用织物与皮革组合材料，兼具出色透气性与耐穿性
- 鞋头打孔设计，巧搭耐克勾标志，致敬传统篮球风范
- 橡胶鞋底采用包边设计，塑就出众耐穿性
- 鞋底饰有 Tri-star 纹路，带来出众抓地力和非凡触板感
- 鞋舌侧边融入板带设计，有助妥帖包裹双足
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
