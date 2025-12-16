Nike SB Force 58 Premium
滑板鞋
¥599
Nike SB Force 58 Premium 滑板鞋采用包边设计，经久耐穿；结合硫化结构，打造柔韧灵活性。天然皮革与合成材质组合设计柔软舒适，鞋头融入打孔元素，为整体造型注入经典篮球风范。
- 显示颜色： 白色/白色/灰石板蓝/闪电蓝
- 款式： HJ3489-141
Nike SB Force 58 Premium
¥599
Nike SB Force 58 Premium 滑板鞋采用包边设计，经久耐穿；结合硫化结构，打造柔韧灵活性。天然皮革与合成材质组合设计柔软舒适，鞋头融入打孔元素，为整体造型注入经典篮球风范。
其他细节
- 鞋头打孔设计，巧搭耐克勾勾标志，致敬传统篮球风范
- 包边设计提供耐穿性，搭配硫化结构，打造柔韧灵活性
- 鞋底饰有 Tri-star 纹路，带来出众抓地力和非凡触板感
- 鞋舌侧边融入板带设计，妥帖包裹双足，有助稳固鞋身
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/灰石板蓝/闪电蓝
- 款式： HJ3489-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。