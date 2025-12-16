 
Nike SB Force 58 Premium 滑板鞋 - 白色/白色/灰石板蓝/闪电蓝

Nike SB Force 58 Premium

滑板鞋

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike SB Force 58 Premium 滑板鞋采用包边设计，经久耐穿；结合硫化结构，打造柔韧灵活性。天然皮革与合成材质组合设计柔软舒适，鞋头融入打孔元素，为整体造型注入经典篮球风范。


  • 显示颜色： 白色/白色/灰石板蓝/闪电蓝
  • 款式： HJ3489-141

其他细节

  • 鞋头打孔设计，巧搭耐克勾勾标志，致敬传统篮球风范
  • 包边设计提供耐穿性，搭配硫化结构，打造柔韧灵活性
  • 鞋底饰有 Tri-star 纹路，带来出众抓地力和非凡触板感
  • 鞋舌侧边融入板带设计，妥帖包裹双足，有助稳固鞋身

产品细节

