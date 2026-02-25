 
Nike SB Ishod 男子加绒工装长裤 - 黑

Nike SB Ishod

男子加绒工装长裤

¥1,099

与 Ishod Wair 联手设计，Nike SB Ishod 男子加绒工装长裤采用厚实的加绒针织面料，温暖舒适；搭配织带腰带，方便调节贴合效果。裤腿下部可通过拉链拆卸，轻松变身短裤；拉链插手口袋和后身魔术贴粘扣式口袋，可安全收纳物品。WAIR 品牌标志搭配灵感源自 Ishod 2 的耐克勾标志，彰显你对品牌的拥趸之心。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF0660-010

Nike SB Ishod

¥1,099

与 Ishod Wair 联手设计，Nike SB Ishod 男子加绒工装长裤采用厚实的加绒针织面料，温暖舒适；搭配织带腰带，方便调节贴合效果。裤腿下部可通过拉链拆卸，轻松变身短裤；拉链插手口袋和后身魔术贴粘扣式口袋，可安全收纳物品。WAIR 品牌标志搭配灵感源自 Ishod 2 的耐克勾标志，彰显你对品牌的拥趸之心。

其他细节

厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受

产品细节

  • 84% 棉/16% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF0660-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。