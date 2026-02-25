 
Nike SB Ishod 男子运动夹克 - 黑

Nike SB Ishod

男子运动夹克

21% 折让

Nike SB Ishod 男子运动夹克由 Nike 与 Ishod Wair 联合打造，轻盈舒适；双向拉链设计，打造专属外观。后领和正面开襟顶部拉链头饰有 WAIR 品牌标志，彰显你对品牌的拥趸之心。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF0439-010

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  •  
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF0439-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
