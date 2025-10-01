 
Nike SB Kearny 速干工装滑板长裤 - 苔木棕色/白色

Nike SB Kearny

速干工装滑板长裤

¥649
苔木棕色/白色
浅土褐/白色
黑/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike SB Kearny 速干工装滑板长裤采用轻盈导湿速干面料，塑就舒适运动体验。经典工装款式搭配 6 个口袋，营造充裕存储空间，可在滑行或休闲时安全收纳基本物品。裤脚采用系带设计，可在裤管口处收紧，尽显挚爱运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 苔木棕色/白色
  • 款式： FV7348-235

Nike SB Kearny 速干工装滑板长裤采用轻盈导湿速干面料，塑就舒适运动体验。经典工装款式搭配 6 个口袋，营造充裕存储空间，可在滑行或休闲时安全收纳基本物品。裤脚采用系带设计，可在裤管口处收紧，尽显挚爱运动鞋魅力。

其他细节

  • 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配织带腰带和搭扣，轻松缔造专属贴合感
  • 臀部、大腿和小腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣，提升安全性

产品细节

  • 后身左侧口袋上方饰有刺绣标志
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。