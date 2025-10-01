Nike SB Kearny
速干工装滑板长裤
¥649
Nike SB Kearny 速干工装滑板长裤采用轻盈导湿速干面料，塑就舒适运动体验。经典工装款式搭配 6 个口袋，营造充裕存储空间，可在滑行或休闲时安全收纳基本物品。裤脚采用系带设计，可在裤管口处收紧，尽显挚爱运动鞋魅力。
- 显示颜色： 苔木棕色/白色
- 款式： FV7348-235
其他细节
- 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配织带腰带和搭扣，轻松缔造专属贴合感
- 臀部、大腿和小腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣，提升安全性
产品细节
- 后身左侧口袋上方饰有刺绣标志
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
