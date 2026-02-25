试试穿上这双鞋！Nike SB Malor TE 男子薄底滑板鞋专为入门级滑板手匠心打造，助你轻松驾驭长时间练习，不断精进技能。翻毛皮与织物分层设计，令鞋款经久耐穿；外底融入人字形底纹，结合圆形图案底纹，塑就出众抓地力，让你畅动自如。即刻上脚，尽情畅动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。