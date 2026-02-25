 
Nike SB PS8 男子滑板鞋 - 舰队蓝/舰队蓝/黑

Nike SB PS8

男子滑板鞋

20% 折让

Nike SB PS8 男子滑板鞋经匠心设计，新鞋出盒即可开练。其采用分层 Flyknit 飞织结构，并在高磨损区域融入皮革材质，舒适合脚且经久耐穿。鞋底搭配改良版 Flyplate，缔造出众回弹脚感，与 HART（耐穿橡胶技术）外底相得益彰。HART 精简橡胶用量，有助打造外底的轻盈度和柔韧灵活性。鞋款采用低帮版型，融合 Nike 美学设计、经典底纹和多种关键的技术细节。


  • 显示颜色： 舰队蓝/舰队蓝/黑
  • 款式： FV8493-402

Nike SB PS8 男子滑板鞋经匠心设计，新鞋出盒即可开练。其采用分层 Flyknit 飞织结构，并在高磨损区域融入皮革材质，舒适合脚且经久耐穿。鞋底搭配改良版 Flyplate，缔造出众回弹脚感，与 HART（耐穿橡胶技术）外底相得益彰。HART 精简橡胶用量，有助打造外底的轻盈度和柔韧灵活性。鞋款采用低帮版型，融合 Nike 美学设计、经典底纹和多种关键的技术细节。

其他细节

  • HART 外底精简了橡胶材料的用量，但保留了出众的耐穿性
  • 泡绵结合改良版 Flyplate，经久耐穿，性能出色
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
