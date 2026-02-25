 
Nike SB Zoom Janoski OG+ 男/女滑板鞋 - 大学灰/山峰白/橡皮浅褐/太空粘土黄

Nike SB Zoom Janoski OG+

男/女滑板鞋

20% 折让
大学灰/山峰白/橡皮浅褐/太空粘土黄
黑/黑/橡皮浅褐/白色
设计你的 Nike By You 专属定制产品

历经焕新打造，Nike SB Zoom Janoski OG+ 男/女滑板鞋强势来袭，为 Stefan Janoski 经典滑板系列再添力作。匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。革新鞋面缔造舒适脚感，助力展现出色滑板表现。


  • 显示颜色： 大学灰/山峰白/橡皮浅褐/太空粘土黄
  • 款式： FD6757-005

Nike SB Zoom Janoski OG+

20% 折让

历经焕新打造，Nike SB Zoom Janoski OG+ 男/女滑板鞋强势来袭，为 Stefan Janoski 经典滑板系列再添力作。匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。革新鞋面缔造舒适脚感，助力展现出色滑板表现。

其他细节

  • 皮革鞋面，柔软耐穿
  • 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感

产品细节

  • 两副鞋带
  • 显示颜色： 大学灰/山峰白/橡皮浅褐/太空粘土黄
  • 款式： FD6757-005

Air Zoom

Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。经加压处理的 Nike Air 缓震配置内织入高弹纤维，助力世界各地运动员发挥疾速表现。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。