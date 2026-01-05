Nike SB Zoom Janoski OG+
男/女滑板鞋
10% 折让
历经焕新打造，Nike SB Zoom Janoski OG+ 男/女滑板鞋强势来袭，为 Stefan Janoski 经典滑板系列再添力作。匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。革新鞋面缔造舒适脚感，助力展现出色滑板表现。
- 显示颜色： 大学灰/山峰白/橡皮浅褐/太空粘土黄
- 款式： FD6757-005
Nike SB Zoom Janoski OG+
10% 折让
历经焕新打造，Nike SB Zoom Janoski OG+ 男/女滑板鞋强势来袭，为 Stefan Janoski 经典滑板系列再添力作。匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。革新鞋面缔造舒适脚感，助力展现出色滑板表现。
其他细节
- 皮革鞋面，柔软耐穿
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
产品细节
- 两副鞋带
- 显示颜色： 大学灰/山峰白/橡皮浅褐/太空粘土黄
- 款式： FD6757-005
Air Zoom
Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。经加压处理的 Nike Air 缓震配置内织入高弹纤维，助力世界各地运动员发挥疾速表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。