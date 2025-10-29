 
Nike SB Zoom Janoski OG By You 专属定制女子滑板鞋 - 多色/多色/多色/多色

Nike SB Zoom Janoski OG By You

专属定制女子滑板鞋

¥749

Nike SB Zoom Janoski OG By You 专属定制女子滑板鞋强势来袭，为创变不停的 Stefan Janoski 经典滑板系列再添力作。 匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。 新版鞋面提升贴合度和舒适脚感，助力滑板表现再上新层次。 丰富的纯色和大理石纹配色，任你尽情挥洒创意。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
  • 款式： IM4257-900

基本材料

巧搭翻毛皮和帆布元素，打造专属外观。

玩转缤纷色彩

混搭纯色和大理石纹配色，展现出众风采。

秀出自我

名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以融入鞋舌专属 Janoski 标志，增添个性色彩。

其他细节

  • 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和做旧风格
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹响应性能，实现快速离地的非凡脚感

产品细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
