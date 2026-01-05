 
Nike SB Zoom Nyjah 4 男子滑板鞋 - 黑/黑/白色/白色

黑/黑/白色/白色
大学灰/浅银/亮深红/貂棕

尼亚·休斯敦再续佳绩。 Nike SB Zoom Nyjah 4 男子滑板鞋依然集柔韧贴合感、出众抓地力和回弹缓震性能三重优势于一体。 该鞋款采用经典鞋舌结构和匠心抓地纹路，彰显尼亚经典风范。


其他细节

  • 鞋面网眼细节搭配加固覆面，营造出色透气性
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • 耐穿塑料后跟夹设计，有助提升后跟包覆效果
  • HART（耐穿橡胶技术）外底精简了橡胶材料的用量，但保留了出众的耐穿性；精简橡胶用量，有助缔造外底的轻盈度和柔韧灵活性

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： FQ1273-002

