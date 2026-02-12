Nike SB Zoom Nyjah 4
男子滑板鞋
20% 折让
尼亚·休斯敦再续佳绩。 Nike SB Zoom Nyjah 4 男子滑板鞋依然集柔韧贴合感、出众抓地力和回弹缓震性能三重优势于一体。 该鞋款采用经典鞋舌结构和匠心抓地纹路，彰显尼亚经典风范。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： FQ1273-002
Nike SB Zoom Nyjah 4
20% 折让
尼亚·休斯敦再续佳绩。 Nike SB Zoom Nyjah 4 男子滑板鞋依然集柔韧贴合感、出众抓地力和回弹缓震性能三重优势于一体。 该鞋款采用经典鞋舌结构和匠心抓地纹路，彰显尼亚经典风范。
其他细节
- 鞋面网眼细节搭配加固覆面，营造出色透气性
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 耐穿塑料后跟夹设计，有助提升后跟包覆效果
- HART（耐穿橡胶技术）外底精简了橡胶材料的用量，但保留了出众的耐穿性；精简橡胶用量，有助缔造外底的轻盈度和柔韧灵活性
产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： FQ1273-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。