Nike Second Sunrise

¥399 ¥499 20% 折让

Nike Second Sunrise Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，专为攻克户外漫长征程而打造。外层短裤质感轻盈，可导湿速干；结合内置衬裤，提供出色包覆效果和支撑力。八个口袋设计搭配用于固定登山杖的特殊挂环，助你轻松应对崎岖路况，一路登顶。

干爽感受 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。 多口袋设计 短裤共设 8 个口袋，包括正面三个网眼布口袋、侧边两个大口袋和背面两个小口袋，外加一个背面拉链口袋，可轻松收纳大部分手机。 创新收纳 背面挂环设计，便于沿途妥善挂放登山杖。

其他细节 专为越野跑设计

内置衬裤

面料：轻盈梭织

八个储物口袋

腰部：弹性腰部搭配抽绳