这款 Serena Williams Design Crew Cortez 女子运动鞋保留了你喜爱的复古魅力，同时以 Serena 勇敢的风格为灵感，打破传统。优质全粒面皮革鞋面搭配醒目的匠心鞋头、弹性鞋带和时尚金属装饰。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。