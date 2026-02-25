Serena Williams Design Crew Cortez
女子运动鞋
¥899
这款 Serena Williams Design Crew Cortez 女子运动鞋保留了你喜爱的复古魅力，同时以 Serena 勇敢的风格为灵感，打破传统。优质全粒面皮革鞋面搭配醒目的匠心鞋头、弹性鞋带和时尚金属装饰。
- 显示颜色： 黑/金属银/荧光黄/浅卡其
- 款式： II5708-002
其他细节
- 匠心鞋头设计，更舒适贴合
- 耐穿覆面，帮助稳固双足，塑就出众稳定性
- 泡棉中底搭配经典楔形设计，打造舒适非凡的日常穿着体验
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 金属铬色 Swoosh 标志
- 金属铬色蝴蝶结挂饰
- 弹性鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
