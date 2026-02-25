 
Serena Williams Design Crew Cortez 女子运动鞋 - 黑/金属银/荧光黄/浅卡其

Serena Williams Design Crew Cortez

女子运动鞋

¥899
黑/金属银/荧光黄/浅卡其
浅铁矿石灰/荧光黄/金属银/黑

这款 Serena Williams Design Crew Cortez 女子运动鞋保留了你喜爱的复古魅力，同时以 Serena 勇敢的风格为灵感，打破传统。优质全粒面皮革鞋面搭配醒目的匠心鞋头、弹性鞋带和时尚金属装饰。


  • 显示颜色： 黑/金属银/荧光黄/浅卡其
  • 款式： II5708-002

其他细节

  • 匠心鞋头设计，更舒适贴合
  • 耐穿覆面，帮助稳固双足，塑就出众稳定性
  • 泡棉中底搭配经典楔形设计，打造舒适非凡的日常穿着体验
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 金属铬色 Swoosh 标志
  • 金属铬色蝴蝶结挂饰
  • 弹性鞋带
