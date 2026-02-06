 
Nike Sheer 女子速干训练中筒薄纱袜（1 双） - 黑/黑

Nike Sheer

女子速干训练中筒薄纱袜（1 双）

¥99
黑/黑
尘光子色/白色/尘光子色

Nike Sheer 女子速干训练中筒薄纱袜（1 双）融合导湿速干技术和轻薄纱线，让你在健身房内外都能尽享舒适透气的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： SK0009-010

轻薄包覆

其他细节

  • 导湿速干面料，帮助双足保持干爽舒适
  • 轻薄纱线，轻盈透气
  • 足尖和后跟采用针织设计，经久耐穿

产品细节

  • 袜口添加褶边设计搭配运动袜背面接缝
  • 袜底整体：锦纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。