Nike Sheer
女子速干训练中筒薄纱袜（1 双）
¥99
Nike Sheer 女子速干训练中筒薄纱袜（1 双）融合导湿速干技术和轻薄纱线，让你在健身房内外都能尽享舒适透气的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： SK0009-010
Nike Sheer
¥99
轻薄包覆
Nike Sheer 女子速干训练中筒薄纱袜（1 双）融合导湿速干技术和轻薄纱线，让你在健身房内外都能尽享舒适透气的穿着体验。
其他细节
- 导湿速干面料，帮助双足保持干爽舒适
- 轻薄纱线，轻盈透气
- 足尖和后跟采用针织设计，经久耐穿
产品细节
- 袜口添加褶边设计搭配运动袜背面接缝
- 袜底整体：锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： SK0009-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。